أمطار رعدية ورياح وزوابع رملية اليوم وغدا الخميس

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية، زوابع رملية طيلة النهار وغدا الخميس. وهذا في العديد من الولايات الجنوبية.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية الغزيرة هي كل من جانت، عين صالح، تمنراست، إليزي.

أما الرياح وزوابع رملية فتخص كل من جانت، عين صالح، تمنراست، عين قزام.

كما ستعرف إليزي، تمنراست، جانت، تساقط أمطار غدا الخميس.

وستشهد كل من ولايات جانت، عين صالح، تمنراست، رياح وزوابع رملية.

