أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على الولايات الداخلية وكذا بعض الولايات من جنوب البلاد نهار اليوم الأربعاء.

وحذّرت المصالح نفسها في تنبيه من المستوى الأول باللول الأصفر من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. على ولايات سوق أهراس، ان قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، برج باجي مختار، ميلة. تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، جانت، قسنطينة. الجلفة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، المدية، بسكرة، الطارف، النعامة، البويرة وأولاد جلال.

كما ستشهد ولايات تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال اليوم.

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