أمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا مع هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال اليوم.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن تساقط الأمطار الرعدية سيستمر إلى غاية التاسعة من ليلة اليوم. وهذا على كل من ولاية تيميمون، ادرار، برج بوعريريج، إن صالح.

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها ثانٍ، حذّرت فيه من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من منتصف النهار الى غاية التاسعة ليلاً.

مشيرة أن الولايات المعنية هي: ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون وبني عباس.

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