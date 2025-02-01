أمطار رعدية وزوابع رملية على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، مع هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سطيف وسوق أهراس. وستصل كميات الأمطار إلى 40 ملم محليا إلى غاية 21 سا ليلا.

وأفاد تنبيه لأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، مستغانم وتبسة.

حيث سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

كما تتوقع ذات المصالح، تسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على كل من ولايات النعامة، البيض. الجلفة، الأغواط، بسكرة وأولاد جلال.

وسيكون هبوب الرياح بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت.

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