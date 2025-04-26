أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، فإن ولايات تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة،بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط وتيارت. ستشهد تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف نهار اليوم السبت لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

فيما ستعرف بعض الولايات الشرقية والجنوبية هبوب رياح قوية، وهي تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي وتقرت.

ومن المتوقع أن يكون هبوب الرياح بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت إلى غاية منتصف الليل.

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