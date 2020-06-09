أمطار رعدية وزوابع رملية على هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية في الولايات الشرقية الداخلية من الوطن.

وحسب تنبيه المصلحة، فإن الولايات المعنية بالامطار هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية.

وستكون الأمطار مرتقبة من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

أما الولايات المعنية بالامطار الرعاية هي كل من أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار العربية بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

وأضاف الديوان ان الولايات المعنية بالمواقع الرملية هي كل من بسكرة، الوادي، ورقلة من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثالثة فجر الثلاثاء.