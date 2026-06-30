أمطار رعدية وزوابع رملية غدا الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا يوم غد الأربعاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد بعض الولايات الداخلية للوطن تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا غدا الأربعاء.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، غرداية، سعيدة، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، تمنراست وعين قزام، الشلف، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان، بسكرة، أولاد جلال، المغير، ورقلة، المنيعة، عين صالح، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار وتندوف.

كما ستشهد ولايات تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية.

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