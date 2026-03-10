أمطار رعدية وزوابع رملية غدا الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال (زوابع رملية) عبر عدة ولايات من الوطن يوم غد الأربعاء.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية على ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت. ورقلة، غرداية، إليزي، الأغواط، تيارت، سعيدة، البيض، النعامة وبشار.

كما ستشهد ولايات بشار، بني عباس، تيميمون وعين صالح هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور