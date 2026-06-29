أمطار رعدية وزوابع رملية غدا الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت المصالح نفسها في تنبيه لها تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا يوم غد الثلاثاء، على ولايات سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، المسيلة، الجلفة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، تيبازة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، معسكر، غليزان، تيارت، الأغواط، غرداية، البيض، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، بشار، بني عباس، تندوف، عين قزام، قالمة، قسنطينة، ميلة، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، الوادي، تقرت، المنيعة، تيميمون، تمنراست وبرج باجي مختار.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية عبر ولايات المنيعة، تيميمون وتمنراست.

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