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أمطار رعدية وزوابع رملية في هذه الولايات

بقلم أسماء
أمطار رعدية وزوابع رملية في هذه الولايات
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة و زوابع رملية في العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الغزيرة الطارف، عنابة، سكيكدة.  جيجل، بجاية، قالمة، قسنطينة، بسكرة، الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس.

أما الزوابع الرملية  فتخص ولاية ورقلة.

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