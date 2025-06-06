أمطار رعدية وطقس جد حار ثاني أيام العيد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، غدا السبت، طقسا مشمسا بالمناطق الساحلية. وتساقط أمطار رعدية بالهضاب العليا.

كما سيكون الطقس جد حار على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية والهضاب العليا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 32 و41 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 35 و41 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 36 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.