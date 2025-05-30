أمطار رعدية.. وطقس حار بهذه المناطق اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الجمعة، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، اليوم الجمعة، طقسا مشمسا. ورعود منعزلة على الهضاب العليا الغربية، وطقس حار نسبيا، بالمناطق الداخلية والمناطق الساحلية الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 29 و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 31 و38 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة، رعود متوقعة على الجنوب الغربي، وتساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب. وستتراوح درجات الحرارة بين 35 و45 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.