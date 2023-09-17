أمطار رعدية وموجة حر تضرب هذه الولايات اليوم

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد قياسية. مشيرا إلى تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، ستشهد كل من ولاية الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة. تسجيل ارتفاع جد قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم الأحد.

حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و 41 درجة مئوية تحت الظل، ودرجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 26 و 30 درجة.

كما أفاد تنبيه ذات المصدر بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية فهي: وهران ،عين تموشنت، تلمسان، سعيدة ،النعامة ،بشار ،بني عباس و تندوف.