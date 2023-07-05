أمطار رعدية وموجة حر تضرب هذه الولايات

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بتسجيل أمطار رعدية معتبرة محليا، مع تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على بعض ولايات الوطن.

وأشار التنبيه إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة زوالا (15:00) اليوم. موضحا أن تساقط سيستمر إلى غاية الساعة 21:00 .

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي: تبسة، أم البواقي، خنشلة، المسيلة، أولاد جلال والجلفة.

ومن جهة أخرى حذرت ذات المصالح، من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم في كل من المنيعة، ورقلة وإليزي.