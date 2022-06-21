أمطار رعدية وموجة حر في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من موجة حر بدرجات تتعدى 45 درجة مئوية تحت الظل.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، تيزي وزو ، قالمة، ميلة وقسنطينة.

وجاء في ذات التنبيه أن موجة الحر ستستمر طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه ثان للأرصاد الجوية حذرت من تساقط أمطار رعدية.

أما الولايات المعنية: وهران، عين تموشنت، تلمسان،سيدي بلعباس، النعامة وتندوف.

وجاء في ذات التنبيه أن كمية الأمطار تتراوح بين 15 و25 ملم محليا.

أما الأمطار متوقعة بداية من الساعة 21 سا ليلا إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

طالع أيضا: