إعــــلانات
أخبار الجزائر

أمطار رعدية وموجة حر في هذه الولايات

بقلم أمينة لعلالي
أمطار رعدية وموجة حر في هذه الولايات
صورة مركبة
  • 341
  • 0

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من موجة حر بدرجات تتعدى 45 درجة مئوية تحت الظل.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، تيزي وزو ، قالمة، ميلة وقسنطينة.

وجاء في ذات التنبيه أن موجة الحر ستستمر طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه ثان للأرصاد الجوية حذرت من تساقط أمطار رعدية.

أما الولايات المعنية: وهران، عين تموشنت، تلمسان،سيدي بلعباس، النعامة وتندوف.

وجاء في ذات التنبيه أن كمية الأمطار تتراوح بين 15 و25 ملم محليا.

أما الأمطار متوقعة بداية من الساعة 21 سا ليلا إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا:

حرارة تتعدى الـ45 درجة في هذه الولايات

رابط دائم : https://nhar.tv/1VJb4
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر