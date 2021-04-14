أمطار رعدية و هبوب رياح قوية على هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 15 ملم محليا على المناطق الشرقية .

و يكون تساقط الأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

أما الولايات المعنية،فهي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، سكيكدة و ميلة.

كما نبه ذات المصدر من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها الـ 50 كلم في الساعة و تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال و رداءة في الرؤية.

و هبوب الرياح القوية يكون بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

أما الولايات المعنية، فيتعلق الأمر بكل من أدرار، تندوف، المنيعة، بني عباس، تيميمون وعين صالح.