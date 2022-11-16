أمطار.. رعود ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تصل إلى 40 ملم محليا. كما أوضح تنبيه من المستوى الأول، أن الأمطار مراقبة بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الخميس.

في حين، ذكر التنبيه ذاته، أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة، هي كل من العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو. إضافة إلى الشلف، جيجل، بومرداس.

وفي تنبيه بحري، حذرت المصلحة الجوية، من هبوب رياح قوية، وأمواج عالية، على طول الشريط الساحلي. وهذا بداية من منتصف النهار إلى غاية الثالثة من فجر الخميس.

وأفادت النشرية الجوية اليومية ، أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل سيكون تساقط أمطار وسلسلة من الاضطرابات الجوية. وحسب خريطة الأمطار ، فبداية من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء سيكون استقرار وصفاء على أغلب ولايات الوطن يومي الاثنين والثلاثاء.

كما أشارت النشرية الجوية التي تبث على قناة النهار، أن يوم الأربعاء سيدخل اضطراب جوي نوعا ما ضعيف إلى متوسط النشاط. بكميات جد ضعيفة حوالي من 10 إلى 20 ملم. حيث ستميز المناطق الوسطى والشرقية والغربية. على غرار سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، وهران، مستغانم، تيبازة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البليدة، المدية، البويرة.

وحسب النماذج طويلة المدى فبداية من الأربعاء إلى الخميس سيكون هناك تغيير في الوضعية الجوية سلسلة من الأمطار أكثر غزارة. وهذا على أغلب المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية. حيث ستصل إلى 40 ملم محليا. وخلال يوم السبت تتعدى 50 ملم محليا وهذا على اغلب المناطق الشمالية للوطن. على غرار عنابة، سكيكدة، قسنطينة، سوق اهراس، سطيف، بجاية، البويرة، العاصمة، البليدة، المدية، الشلف، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس،وهران، سعيدة، وتلمسان.

في حين، ذكرت النشرية الجوية، أن الأسبوع المقبل سيشهد تساقط أمطار رعدية على أغلب المناطق الشمالية للوطن. حيث ستتراوح بين 40 الى 50 ملم محليا.