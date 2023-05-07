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قناة النهار

أمطار رعدية على أغلب المناطق الشرقية و الوسطى..التفاصيل

بقلم قناة النهار
أمطار رعدية على أغلب المناطق الشرقية و الوسطى..التفاصيل
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أمطار رعدية تعيشها أغلب المناطق الشمالية خاصة الوسطى والشرقية.. 

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رابط دائم : https://nhar.tv/EARAL
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