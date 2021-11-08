أمطار..رياح قوية وأمواج تصل إلى 4.5 متر

حذرت نشرية خاصة بحرية، اليوم الاثنين، من رياح قوية وأمطار رعدية، على عديد الولايات، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كلم/سا. كما سيكون البحر شديد الهيجان بأمواج تصل إلى 4.5 متر.

وحسب النشرية ذاتها، فإن رياح قوية وأمواج عالية، ستستمر إلى غاية صبيحة غد الثلاثاء. أما عن السواحل المعنية بالنشرية هي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية. إضافة إلى أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس.

كما نبهت مصلحة الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية تتعدى 40 ملم محليا . وستكون بداية تساقط الأمطار من السادسة مساءً إلى غاية صبيحة يوم غد الثلاثاء .

وبخصوص الولايات المعنية ذكر التنبيه، كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، برج بوعريريج، سطيف. إضافة إلى تيزي وزو، بجاية، جيجل.

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أمطار رعدية تؤدي إلى غلق الطرقات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، وجاء في النشرية أن كميات الأمطار قد تتعدى 120 ملم محليا.

وأدت الأمطار الغزيرة المتساقطة، الى غلق الطرقات وارتفاع منسوب المياه، حيث كشفت مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل عدة تدخلات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها معظم ولايات الوطن نتيجة التساقط الغزير للأمطار.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت الحماية المدنية بولاية على مستوى بلدية وريزان بسبب إرتفاع منسوب المياه 120 سنتمتر فوق الجسر دون تسجيل خسائر.

كما تم على مستوى بلدية واد ارهيو امتصاص المياه داخل مستشفى أحمد فرانسيس، وببلدية مازونة ارتفاع منسوب المياه داخل مركز التكوين المهني. بالإضافة إلى إنقاذ طفل محصور داخل سيارة على مستوى حي 122 مسكن.

أما بولاية سوق اهراس، إمتصاص المياه داخل الطابق السفلي لورشة. وامتصاص مياه الأمطار دتاخل مرآب. بالإضافة إلى تجمع المياه في الطريق بحي بندادة.

وتدخلت الحماية بولاية مستغانم من أجل إمتصاص مياه الأمطار ببلدتيتي عشعاشة ومزغران. وكذا تسجيل إنهيار جدار في الطابق الاول ببلدية مستغانم.

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