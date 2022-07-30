أمطار رياح قوية وبحر هائج على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 15ملم بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وفي تنبيه لذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي إن قزام و برج باجي مختار.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة، و علو أمواج يصل إلى 3 أمتار بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وأضافت أن السواحل المعنية، هي دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران بني صاف الغزوات و مرسى بن مهيدي.

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