أمطار رياح قوية وبحر هائج على هذه الولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 15ملم بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.
وفي تنبيه لذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي إن قزام و برج باجي مختار.
كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة، و علو أمواج يصل إلى 3 أمتار بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.
وأضافت أن السواحل المعنية، هي دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران بني صاف الغزوات و مرسى بن مهيدي.
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أمطار رعدية مصحوبة بحبات برد على هذه الولايات
كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على بعض الولايات الجنوبية للوطن اليوم الإثنين.
وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد محليا. حيث ستصل كميتها المرتقبة إلى 30 ملم محليا. كما أن تساقط الأمطار سيكون من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 23:00 على ولايات برج باجي مختار، إن قزام وتمنراست.
وحذّرت أمس مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية في كل من إن قزام، تمنراست، جانت وبرج باجي مختار.
وجاء في ذات التنبيه أن كميتها المرتقبة قد تتعدى 15 ملم محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.
وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم /سا، على أن تكون مرفوقة بتطاير زوابع رملية.
وجاء في التنبيه أن الرياح ستكون بداية من منتصف النهار الى غاية 18:00 سا. أما الولايات المعنية: أدرار وإن صالح.
اضطراب جوي وأمطار بداية من اليوم على هذه الولايات
كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، الثلاثاء الماضي، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، في عديد الولايات. كما أشار تنبيه المصلحة، إلى أن الأمطار مرتقبة من صبيحة اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.
في حين، ذكر التنبيه الذي وضعته الأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من تيسمسيلت، المدية، البويرة، النعامة، برج بوعريريج، سطيف، سعيدة، تيارت، الجلفة، المسيلة، باتنة، البيض، الأغواط، تمنراست، برج باجي مختار، إن قزام، جانت.
كما وضع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيه من المستوى الأول، حذر من زوابع رملية في بعض الولايات الجنوبية. حيث يتعلق الأمر بكل من تيميمون، إن صالح، أدرار، تندوف. وهذا بداية من الساعة التاسعة صباحا الى غاية السادسة مساءً.
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