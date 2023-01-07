أمطار.. رياح قوية وحرارة مرتفعة بداية من الأحد

أفادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن تساقط أمطار، بداية الأحد إلى غاية الثلاثاء.

كما أوضح المصدر،أن الولايات المعنية بالأمطار بداية من الاثنين هي كل من سعيدة، تيارت، غليزان، وهران، الشلف. وتنتقل مساء، إلى العاصمة، البليدة، تيزي وزو، الطارف، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة. وتستمر الأمطار بالتساقط يوم الثلاثاء.

أما درجات الحرارة، فإن الأجواء ستكون جد باردة في الفترة الليلية من -2 إلى -5 والداخلية وشمال الجنوب. وخلال الظهيرة، ستعرف ارتفاعا عن معدلها الفصلي، من 18 إلى 28 درجة في المناطق الغربية والوسطى والداخلية. وفي الجنوب ستتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 30 درجة كأقصى حد.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون مضطرب إلى هائج ابتداء من يوم الأحد الغربية والوسطى. ويوم الاثنين والثلاثاء فسيكون هائج على طول الشريط الساحلي بسرعة رياح تصل إلى 60 كلم وعلو أمواج تصل لـ6 أمتار.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية التي تعيشها الجزائر تصنف بغير العادية. نظرا لاختلاف الكتل الهوائية والمستويات العليا للغلاف الجوي.

كما أشارت بن رقطة في إتصال مع “النهار”، أن مصالح الأرصاد الجوية تصنّف الفصول عن طريق تقسيم الفصول عبر محطات الرصد الجوي المتواجدة عبر التراب الوطني. وهي التي تمثل المناخ. مشيرة إلى أن فصل الخريف هذه السنة كان في البداية ماطر محليا، غير انه كان جافا في المناطق الغربية. لذا تم تصنيفه بالجاف.

أما فصل الشتاء هذه السنة فهو غير عادي في بدايته من خلال انعدام الأمطار. وحتى درجات الحرارة القصوى التي كانت فوق معدلها الفصلي بكثير والتي وصلت إلى 27 درجة على بعض الولايات الغربية. وهذا راجع -حسب ذات المتحدثة- إلى استقرار المستويات العليا للغلاف الجوي واستقرار لمرتفع ضغط جوي وكتلة هوائية ساخنة سيطرت على حوض البحر المتوسط والمناطق الشمالية.