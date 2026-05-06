أمطار.. رياح وزوابع رملية غدا الخميس

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر عدة ولايات من الوطن يوم غد الخميس.

وحذر تنبيه للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار بكميات معتبرة محليا يوم غد عبر ولايات عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو. بالإضافة إلى ولايات قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، أم البواقي. وباتنة، المسيلة، الجلفة، تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة.

كما ستشهد بعض الولايات تشكل خلايا رعدية على غرار جانت، تبسة، خنشلة، بسكرة، بومرداس، مسعكر، سعيدة، البيض، الأغواط، غرداية، المنيعة، تيميمون، أدرار.

وحسب تنبيه ثانِ ستشهد ولايات الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية والمنيعة هبوب رياح قوية وزوابع رملية.

