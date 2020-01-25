أمطار.. ضباب وأجواء صافية في هذه المناطق

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة، بالمناطق الشرقية وأجواء من صافية إلى مغشاة.

وأضاف الديوان، بالمناطق الشرقية، ضباب محلي الذي يميز السواحل والسهوب خلال الصبيحة.

وبداية من الليل، تصبح الأجواء من مغشاة إلى غائمة، مع تساقط الأمطار التي تكون رعدية على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه الى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على العموم.

وعلى المناطق الغربية والوسطى، ذكرت المصلحة، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، باستثناء ضباب بالسواحل والسهوب خلال الصبيحة.

وبداية من الظهيرة، تتلبد السماء تدريجيا بالمناطق الغربية، مما يؤدي إلى تساقط الأمطار بالمناطق الداخلية والهضاب العليا، وتكون غزيرة.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه الى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 10 إلى 20 كم/سا قرب السواحل.

وتكون جنوبية غربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا، مع هبات تحت وقع الرعود.

أما المناطق الجنوبية، فأفاد الديوان، أنها ستشهد، سحب عابرة على بشار نحو شمال الصحراء، تكون محملة بأمطار رعدية.

وتتحسن الأجواء على منطقة بشار أواخر الليل.

وتوقعت المصلحة، أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا بالصحراء الوسطى، والشرقية، الهقار والطاسيلي، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة.

أما على باقي المناطق، سجل الديوان سماء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على الصحراء الوسطى، شمال الصحراء و منطقة الواحات.

وعلى الجنوب العربي للوطن، سجلت رياح جنوبية غربية بسرعة تتراوح من 20 الى 40 كم/سا مع تطاير للرمال.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية، تكون من متغيرة الاتجاه الى شرقية بسرعة من 15 إلى 30 كم/سا.