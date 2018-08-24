أمطار طوفانية تتسبب في سيول جارفة بالطارف

تهاطلت أمطار طوفانية غزيرة بولاية الطارف، تسببت في فياضانات بالعديد من البرك المائية وصعوبة في تنقل المواطنين.

أين أدت هذه الأمطار الى غلق بعض الطرق الرئيسية مع تسجيل إرتفاع منسوب المياه ببلديات الولاية وبكل من سيدي قاسي وعين العسل.

وخلفت الأمطار المتساقطة إنقطاعا في التزود بالتيار الكهربائي،كما كان لها وقع في خلق سعوبة كبيرة لبعض الساكنة الخروج من منازلهم لقضاء بعض الحاجيات.

وهو الأمر الذي شكل عزلة حقيقة بفعل الكميات الكبيرة من الأمطار المتساقطة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إمتصاص بعض المياه المتراكمة في الشوارع وبعض الطرقات التي أغلقت.