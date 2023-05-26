قناة النهار أمطار طوفانية تجتاح واد الرمال بميلة.. والسكان يفضحون البريكولاج بقلم النهار أونلاين نشر في 26 ماي 2023 - 11:10 شارك غرِّد أرسل 95 0 أمطار طوفانية تجتاح واد الرمال بميلة.. والسكان يفضحون البريكولاج. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dAMyC اقرأ أيضا عين الدفلى : واد بوغيال..كارثة ايكولوجية تهدد سكان حي علي بن هانية بالعطاف قناة النهار 20 ماي الكرة الحديدية.. شعبية عالية وتجمع سنوي لعشاق اللعبة منذ 34 سنة بقالمة قناة النهار 13 ماي وزير الصيد البحري : صيد التونة سيدعم الخزينة العمومية بـ 27 مليون دولار قناة النهار 22 ماي "الرئيس تبون: "20 ألف شاب تخلوا عن منحة البطالة قناة النهار 06 ماي حجز 3113 كبسولة من نوع بريغابالين كانت مخبأة داخل خزان البنزين للسيارة قناة النهار 07 ماي الفرصة الثانية: قصة مؤلمة لشاب يروي كيف سرق الذهب من منزل ومأساة وفاة والده يوم دخوله السجن قناة النهار 19 ماي قدوم أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 11 ماي "طالع هابط : "موالون بالنعامة يعيشون الحقرة ويناشدون السلطات للكتفل بحالتهم قناة النهار 21 ماي صريح جدا: ماذا استفاد الجزائريون من الأنترنت؟ قناة النهار 14 ماي كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة قناة النهار 15 ماي