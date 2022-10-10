أمطار طوفانية تجرف ثلاثة أشخاص في سعيدة وتيارت

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على ولايتي سعيدة وتيارت في فقدان 3 أشخاص وتسجيل العديد من الأضرار المادية.

وقد شكلت هذه الأمطار الرعدية سيول جارفة وجريان قوي لمختلف الأودية وارتفاع منسوب المياه التي غمرت العديد من الشوارع والمنازل.

وحسب ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية بتيارت، فإنه تم تسجيل فقدان شخصين جرفتهما السيول على مستوى بلدية الرصفة بعد تساقط امطار رعدية.

وأوضحت ذات المصالح بأن المفقودان كانا على متن شاحنة داهمتها السيول وجرفتها.

وقد أطلق أعوان الحماية حملة بحث عن الشخصين المفقودين بوادي بوكرية.

وفي المقابل، تم بولاية سعيدة أيضا تسجيل طفل في عداد المفقودين بعدما جرفته السيول في اولاد خالد بسعيدة.

وأضافت مصالح الحماية المدنية بأن فرقها اطلقت حملة بحث عن الطفل المفقود على مستوى قرية عين تغات.