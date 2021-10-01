أمطار طوفانية تضرب ولايتي ميلة وتبسة

شهدت ولايتي ميلة وتبسة، اليوم الجمعة، أمطارا طوفانية تسببت في شل حركة السير وإغراق أحياء بعد تسرب المياه إلى المنازل.

ووفق بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم إنقاذ شخص كان عالقا في سياراته بمجرى واد بالمكان المسمى قرية بن بولعيد ببلدية واد السقان، حيث أصيب بكسر في رجله اليمنى.

هذا وقد تم إسعاف هذا المصاب ومن ثم نقله للمستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

أما بولاية تبسة، فقد شهدت تساقط أمطار غزيرة، سرعان ما تحولت إلى فيضانات وسيول عارمة غمرت مياهها خمسة منازل بوسط المدينة، وتسببت كذلك في غلق جزئي للطريق الوطني رقم 10 .

ومن جهتها، قامت فرق الحماية المدنية بامتصاص المياه من داخل المنازل المنكوبة.