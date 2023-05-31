أمطار طوفانية تغرق الطرقات وتشل حركة المرور بولاية بومرداس

شهدت عدة بلديات بولاية بومرداس منذ صبيحة اليوم الأربعاء، أمطار رعدية جد غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه وغلق عدة طرقات ومحاور.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن ارتفاع منسوب المياه تسبب في توقف حركة المرور عبر كافة الطرق المداخل ومخارج ولاية بورداس. حيث أن حركة السير متوقفة في الطريق الرابط بين بودواو اتجاه تيزي وزو. بالإضافة كذلك إلى أن الطريق مغلق على مستوى الواجهة البحرية لبومرداس.

كما أن الطريق الوطني رقم 05 على مستوى تيجلابين اتجاه الجزائر عند محول قورصو مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. وكذا الطريق الوطني رقم 05 مغلق على مستوى بودواو اتجاه تيزي وزو بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما تسببت الفيضانات بمحطة قورصو في توقف حركة سير القطارات بسبب ارتفاع منسوب المياه على مستوى السكة. وعرفت حركة سير القطارات تذبذبا شرق العاصمة بسبب امتلاء السكة الحديدية بالماء.

كما أن القطارات المتوجهة من الجزائر نحو الثنية توقفت في محطة الرغاية. و الانطلاق نحو الجزائر يكون من الرغاية و ليس الثنية.

من جهتها كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، أنه سجلت عدة تدخلات بسبب تجمع المياه عبر مناطق مختلفة أهمها بلدية بودواو، قورصو، و بومرداس. تم تسخير جميع المعدات المادية و البشرية لهذه العملية، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

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