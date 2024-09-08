أمطار طوفانية وسيول تغلق الطرقات وتحاصر ولايات بأكملها

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ ليلة أمس على عدة ولايات من الوطن في تشكل فيضانات عارمة وسيول أدت إلى غلق العديد من الطرقات والمحاور.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فقد تسببت الأمطار الطوفانية في ارتفاع منسوب المياه. بولاية بشار وغلق الطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي بني ونيف و بشار. وكذا الطريق الوطني رقم 50 في شطره الرابط بين ولايتي تندوف و بشار بسبب إرتفاع منسوب المياه .

وفي ولاية النعامة، تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق الطريق الوطني رقم 06. في شطره الرابط بين بلديتي جنين بورزق و الصفيصيفة. والطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين ولايتي النعامة و بشار. بالضبط مدخل مدينة مغرار. ناهيك عن الطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين ولايتي النعامة و البيض. بالضبط بواد حجاج بلدية تيوت مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وتسببت الأمطار الطوفانية أيضا في غلق الطريق الولائي رقم 05. في شطره الرابط بين بلديتي عين الصفراء و الصفيصيفة، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

أما بولاية البيض فالطريق الوطني رقم 47 مغلق في شطره الرابط بين ولايتي البيض و النعامة، بالضبط على مستوى بلدية الشلالة، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في تشكل سيول جارفة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأودية وغلق بعض الطرقات. بالإضافة كذلك إلى محاصرة بعض المواطنين.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، بولاية بشار على الساعة 02 سا 30د من أجل إنقاذ عائلة داخل سيارة محصورة بواد واكدة بعد السيول الجارفة التي ضربت المنطقة. كما تدخلت بولاية تمنراست من أجل البحث عن شخص كان داخل السيارة جرفته مياه واد توفدات.