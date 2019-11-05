أمطار على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية والوسطى، سحب عابرة تصبح أكثر كثافة في الظهيرة، وتؤدي إلى تساقط أمطار بالسواحل والمناطق الداخلية.

وعلى الهضاب العليا، تكون الأجواء من مغشاة غالبا إلى قليلة السحب مع تساقط بعض الأمطار.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كم/سا وتصل إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية، من 20 إلى 30 كم/سا، وتصل 40 كم/سا.

أما المناطق الشرقية فذكر الديوان، أنها ستشهد أجواء مغشاة مع بعض السحب السفلى خلال الصبيحة على المناطق الساحلية.

وبداية من الظهيرة تتلبد السماء تدريجيا، مع تساقط بعض الأمطار، التي تكون أحيانا على شكل زخات مطرية.

وتكون الرياح غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

ومن متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح من 20 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وأفادت المصلحة، أن الجنوب ستعرف أجواء صافية على العموم، باستثناء أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي أين تكون الأجواء مغشاة جزئيا.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية،بسرعة من 15 إلى 30 كم/سا، على الجنوب الغربي للوطن،شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، الصحراء الوسطى والشرقية، تكون الرياح متغيرة الاتجاه، بسرعة من 15 إلى 25 كم/سا.

وتتراوح الحرارة، من 23 إلى 27 درجة بالسواحل، ومن 20 إلى 26 درجة بالداخلية و26 إلى 38 درجة بالجنوب.