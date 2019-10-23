أمطار على معظم ولايات الوطن

ذكرت الأرصاد الجوية أن المناطق الغربية، ستشهد سحب عابرة مع صفاء، لتتلبد السماء خلال الليل على السواحل مع تساقط الأمطار.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، على السواحل.

وعلى الداخلية والهضاب العليا تكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

وتوقع الديوان،أجواء من صافية إلى قليلة السحب، باستثناء بعض السحب العابرة على السواحل والمناطق الداخلية الوسطى الشرقية مرفوقة بأمطار.

وتكون الرياح غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، على السواحل.

على المناطق الداخلية والهضاب العليا، نسجل رياح من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

وأفادت المصلحة،أن المناطق الشرقية، ستعرف، سحب عابرة مع بعض الأمطار التي تقل حدة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس خلال الظهيرة.

وأمطار محلية غزيرة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية خلال الليل.

وتكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على السواحل.

وتكون متغيرة الاتجاه ما بين 20 إلى 30 كم/سا،على المناطق الداخلية،الهضاب العليا، وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا على منطقة الأوراس.

وذكر الديوان،أن الجنوب،سيشهد أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي،الصحراء الوسطى والشرقية،مع تساقط الأمطار.

وتكون الرياح من جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى، شمال الصحراء.

بالإضافة إلى، منطقة الواحات مع بعض التطاير لرمال محلية.

وتتراوح الحرارة،من 18 إلى 25 درجة بالسواحل، ومن 14 إلى 27 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 20 إلى 40 درجة بالجنوب.