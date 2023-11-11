أمطار على هذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، حيث سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الشرقية للوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف مناطق وسط وغرب البلاد أجواء مشمسة، فيما ستتساقط بعض الأمطار على المناطق الشرقية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بين 25 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و26 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و37 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.