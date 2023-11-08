أمطار على هذه المناطق غدا الخميس

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث يرتقب سقوط أمطار على المناطق الشرقية.

فيما ستعرف المناطق الغربية والوسطى، أجواء مغشاة جزئيا. وستصل سرعة الرياح تصل إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، ستتراوح بين 20 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و20 درجة بالمناطق الداخلية. وبين 24 و38 درجة بالمناطق الجنوبية.

فيما ستعرف منطقة الجنوب الغربي، أمطار رعدية على ولايتي تيميمون وأدرار. وتصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.