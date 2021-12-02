أمطار غزيرة أمسية اليوم وهذه الولايات المعنية

أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الخميس، بإستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتساقطة، قد تتعدى 40 ملم محليا.

كما أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من: تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، مستغانم، وسيدي بلعباس.

بالإضافة إلى ولايات الشلف، وتيسمسيلت، وتيارت، غليزان، ومعسكر.

فيما أفادت نشرية ثانية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات العاصمة وتيبازة، والبليدة، وبومرداس.

بالإضافة إلى ولايات تيزي وزو، والبويرة، المدية وعين الدفلي.

كمية الأمطار المرتقبة قد تتعدى 40 ملم محليا، كما سيستمر تساقط الأمطار، إلى غاية منتصف يوم غد الجمعة.

كما حذرت نشرية خاصة أخرى للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات بجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف.

وكذا ولايات سوق أهراس، وقالمة، وقسنطينة، وميلة وسطيف، وبرج بوعريريج.

فيما قد تتعدى كمية الأمطار المتساقطة الـ 40 ملم محليا، سيستمر تساقطها إلى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة.

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ثلوج كثيفة على هذه المرتفعات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 إلى 1000 متر. كما توقع الديوان أن يتراوح سمك الثلوج بين 5 و 10 سم.

وأشارت، المصلحة ذاتها، أن تساقط ثلوج كثيفة بداية من 18 سا اليوم إلى غاية 06:00 من صبيحة يوم غد الجمعة. في حين الولايات المعنية هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت.

كما نبهت، مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 و 1000 متر. وسمك الثلوج المتوقع يتراوح بين 10 و15 سم بداية من 21:00 ليلا إلى غاية 15:00 من يوم غد الجمعة.

أما الولايات المعنية، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل. إضافة إلى برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة وتبسة.

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