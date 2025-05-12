أمطار غزيرة بدءا من الغد.. والدرك الوطني يحذر مستعملي الطرقات

حذرت قيادة الدرك الوطني مستعملي الطرقات من التقلبات الجوية المنتظرة بداية من يوم غد الثلاثاء.

ودعت قيادة الدرك الوطني/ عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”. مستعملي الطرقات إلى توخي الحيطة والحذر واحترام المسافة الأمنة وتخفيض السرعة.

كما نصحت مستعملي الطرقات بعدم المغامرة وعبور الطرقات المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

للإشارة، كان الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية جوية خاصة، قد حذر من تساقط أمطار على ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة . وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة 9:00 صباحا إلى غاية يوم الأربعاء 2025/05/14 على الساعة 6:00 صباحا. إذ تتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و40 ملم.

كما حذر الديوان أيضاً من تساقط أمطار بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم في لايات تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة. برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، باتنة، خنشلة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، وأم البواقي. بدءا من يوم غد الثلاثاء على الساعة 12:00 (منتصف النهار) إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 6:00 صباحا.