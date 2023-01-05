أمطار غزيرة بداية من اليوم في هذه المناطق

كما أشار تنبيه المصلحة داتها، إلى أن الأمطار الغزيرة تخص كل من بجاية، جيجل، الطارف، سكيكدة وعنابة.

حذرت، اليوم الخميس، مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، من تساقط أمطار غزيرة. وهذا بداية من اليوم في الولايات الشرقية من الوطن.

في حين، ستعرف الجزائر قدوم إضطراب جوي محمّل بأمطار رعدية وثلوج على الولايات الشرقية. مع تراجع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، للأرصاد الجوية تتوقع قدوم إضطراب جوي من ضعيف إلى نشيط الفاعلية يخص الولايات الشرقية للوطن. أين ستكون الأجواء بالولايات الشرقية من مغشاة إلى غائمة مع تساقط أمطار تكون في البداية ضعيفة لتصبح معتبرة خلال المساء على ولايات جيجل، خنشلة، تبسة، بجاية، عنابة، سكيكدة، والطارف.

كما ستكون المرتفعات الشرقية التي يصل علوها إلى 1200 متر على موعد مع تساقط الثلوج بداية من صبيحة يوم الخميس. وتخص مرتفعات ولايات خنشلة، باتنة، تبسة وجنوب سطيف.

وعن درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية يوم الجمعة، ستكون الأجواء باردة جدا خلال الصبيحة والليل. لتتراوح من 3 درجات تحت الصفر إلى 5 درجات على الولايات الشمالية ومن 3 إلى 10 درجات بالجنوب.

بالمقابل ستكون درجات الحرارة القصوى فصلية على الولايات الشرقية لتتراوح مابين 8 الى 15 درجة. ومن 19 الى 25 درجة على الولايات الوسطى والغربية. ومن 20 الى 30 بالجنوب.