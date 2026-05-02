أمطار غزيرة بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم. السبت لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

والولايات المعنية هي: تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس وتيارت.

وحسب تنبيه آخر للأرصاد الجوية، ستشهد ولايات الشلف، تيبازة، الاغواط، عين الدفلى، المدية، الجلفة. والجزائر العاصمة، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف الليل لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

كما تتوقع ذات المصالح، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم السبت. لتستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

وهذا على ولايات البليدة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف وتبسة.

هذا وستشهد ولايات المسيلة، برج بوعريريج، خنشلة، باتنة وبسكرة، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة 21:00.

