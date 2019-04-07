أمطار غزيرة ..برد ورياح تضرب 9 ولايات

سرعة الرياح تصل الى 80 كلم في الساعة

من المنتظر ان تعرف المناطق الشمالية والشرقية اليوم اضطرابا جويا وتساقط كميات معتبرة من الامطار مصحوبة ببرد ورياح عادية تصل كمياتها الى 80 كلم في الساعة .

وحذرت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة مصحوب برعود وبرد بداية من اليوم 9 ولايات وسطى وغربية.

وحسب النشرية الخاصة، فان الولايات المعنية تتمثل في مستغانم والشلف وتيسمسيلت وعين الدفلى والبليدة وتيبازة والجزائر العاصمة والمدية وبومرداس.

وحسب ذات المصدر، الذي أشار الى أن صلاحية هذه النشرية تبدأ من اليوم على الساعة الثالثة صباحا الى منتصف النهار

بكميات أمطار تقدر أو تتجاوز 30 ملم محليا.

كما حذرت النشرة من هبوب رياح قوية تخص الولايات الغربية من الوطن على غرار تلمسان عين تيموشنت وهران ومستغانم الشلف وتيبازة.

وحسب النشرة دائما، فان سرعة الرياح بالناحية الغربية من الوطن تتراوح بين 60 الى 70 كلم في الساعة.

وتتراوح سرعة الرياح بالناحية الغربية من الوطن من60 الى70 كلم/الساعة وقد تصل الى 80 كلم/الساعة خلال فترة صلاحية النشرية

التي تمتد الى غاية منتصف اليوم.