أمطار غزيرة تتعدى 20 ملم تضرب 15 ولاية مساء اليوم

حذرت مصالح الارصاد الجوية مساء اليوم الجمعة في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا في عدد من ولايات الوطن.

وأوضحت النشرية في تنبيه لها أن الولايات المعنية هي : العاصمة، البليدة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى، البويرة، المسيلة، الجلفة.

واضاف البيان كل من ولاية تيارت، ورڨلة غرداية، الشلف، تمنراست، غرداية، الاغواط.

ومن المتوقع ان تتساقط الأمطار إبتدءا من السادسة من مساء اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.

واشارت النشرية انه من المتوقع ان تكون كمية الأمطار تتعدى محليا 20 ملم.

بهذا نرجوا من المواطنين أجذ الحيطة والحذر ختصة لمستعملي الطرقات