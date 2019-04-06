أمطار غزيرة تتعدى 30 ملم على الولايات الوسطى والغربية غدا الأحد

حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من أمطار رعدية غزيرة، مرفوقة ببرد، على الولايات الوسطى والغربية، ابتداءً من هذه الليلة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من: مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، بومرداس، حيث ستتعدى كمية الأمطار 30ملم، طيلة صلاحية النشرية.

تساقط الأمطار يكون بداية من الساعة الثالثة من صبيحة الغد الأحد، لتستمر إلى غاية منتصف النهار.

كما ستعرف المناطق الغربية، هبوب رياح قوبة، تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة.

وتتعلق الولايات المعنية، بكل من، تلمسان، عين تيموشنت ،وهران، مستغانم الشلف، وتيبازة.

وتمتد صلاحية النشرية، بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم، إلى غاية منتصف نهار الغد الأحد.