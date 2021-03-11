أمطار غزيرة تتعدى 30 ملم ورياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا في الجنوب

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بنشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الجنوبية.

وستتعدى كمية الأمطار المتوقعة 30 ملم محليا بداية من التاسعة ليلا إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الغد الجمعة.

وعن الولايات المعنية هي كل من أدرار، تيميمون، تمنراست، عين صالح، المنيعة، اليزي.

كما حذرت المصلحة من استمرار هبوب الرياح القوية على الجنوب تصل إلى 80 كلم/سا، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة بالرؤية.

وستستمر الرياح الى غاية الحادية عشرة من ليلة يوم الغد الجمعة،على كل من ورقلة، المنيعة، إليزي، عين صالح، أدرار، تيميمون.