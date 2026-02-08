أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم عبر 15 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة محليا طيلة نهار اليوم الأحد على الولايات الغربية والوسطى للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم. بداية من منتصف نهار اليوم الأحد لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات بسكرة، باتنة وخنشلة.

كما حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 40 ملم بداية من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الإثنين لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا. على ولايات تلمسان ، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، غليزان، تيسمسيلت وتيارت.