أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم على 23 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية والوسطى اليوم الخميس.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس. على ولايات تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة، البيض، تيارت والأغواط.

كما حذرت في نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم إلى غاية الساعة 18:00 اليوم على ولايات المسيلة، برج بوعريريج، سطيف وميلة.

وحذرت ايضا من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم إلى غاية الساعة 15:00 اليوم الخميس. على ولايات الجلفة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس وتيزي وزو.

