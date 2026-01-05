أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم. بداية من الساعة 06:00 الثلاثاء وإلى غاية الساعة 03:00 صبيحة الأربعاء.

كما أشارت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة هي كل من سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، غليزان وتيسمسيلت.

وفي نشرية خاصة أخرى حذرت من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم. بداية من الساعة 09:00 من يوم الثلاثاء وإلى غاية الساعة 09:00 من يوم الأربعاء. في كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

