أمطار غزيرة تتعدى 50 ملم في هده الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية في كل ان صالح ، إليزي ، ورقلة.

ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية 21 ســا، بكمية قد تتعدى 40 ملم محليـا.

وستشهد كل من تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سكيكدة ، عنابة، الطارف ، سطيف ، ميلة ، برج بوعريريج.

قسنطينة، قالمة ، سوق أهراس. بكمية قد تتعدى 50 ملم محليا، يستمر إلى غاية 18 سـا مساء يوم غد الأربعاء.

كما حذرت في نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية في تيبازة ، الجزائر العاصمة ، بومرداس، البويرة ، المدية ، البليدة ، عين الدفلى. بكمية ستتعدى 40 ملم محليا، بداية من 03 سا صباحا إلى غاية 18 سـا يوم غد الأربعاء.

