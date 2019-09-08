أمطار غزيرة تتعدى 50 ملم بالمناطق الوسطى والغربية والجنوبية للبلاد

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من أمطار غزيرة، على غرب وبعض المناطق الوسطى والجنوبية للبلاد.

وذكرت نشرية خاصة من ذات المصلحة، أن الولايات المعنية هي كل تلمسان، عين تيموشنت، وسيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، معسكر وتيارت.

بالإضافة إلى، شمال بشار، النعامة، البيض، و شمال غردادية.

وحسب ذات النشرية، فإن أمطار غزيرة، تستمر إلى غاية السادسة من صبيحة الغد الاثنين.

وستصل كمية الأمطار إلى 50 ملم على الغرب وبعض المناطق الوسطى، وستتعدى 25 ملم بالمناطق الجنوبية.

للإشارة، شهدت بعض الولايات، مساء أمس السبت، تساقط أمطار غزيرة، تسببت في تسجيل أضرار بالطرقات أو غلقها جراء ارتفاع منسوب المياه.

ففي ولاية بشار، تسببت فيضانات واد ملياس بإقليم بلدية بني ونيف، في جرف السيارات وكل ما يأتي أمامها.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة، السيول وهي تغمر الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بشار وتندوف بمنطقة ضاية الطيور ببلدية لعبادلة.

أما ولاية البويرة،فقد عرفت المنطقة ارتفاع منسوب المياه بالعديد من أحياء المدينة،بسبب تساقط كميات من الأمطار في الساعات القليلة الأخيرة.

وفي بسكرة، تسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار في غلق الطريق الولائي رقم 60 الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد.