أمطار غزيرة تتعدى 50 ملم على 26 ولاية بداية من مساء اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات السمالية للوطن بداية من مساء اليوم الخميس.

وحسب نشرية خاصة، حذرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، بكميات تتراوح بين 20 ملم و 40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا. بداية من اليوم الخميس على 18:00سا وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة على 09:00 سا.

كما حذّرت من أمطار غزيرة على ولايات مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، غليزان، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، تيسمسيلت، شمال تيارت. بكميات تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم. بداية من اليوم الخميس على 23:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 09:00 سا.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذّرت من أمطار غزيرة على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر. بكميات تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم. بداية من يوم غد الجمعة الساعة 03:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 12:00 سا.

