أمطار غزيرة تتعدى 50 ملم محليا بداية من الإثنين

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بقدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية. بمحمل بأمطار غزيرة بداية من يوم الإثنين.

وحسب المصالح نفسها، فإن كمية الأمطار المرتقبة تكون معتبرة محليا. وتتعدى 50 محليات على المناطق الوسطى والشرقية للبلاد.

مشيرة إلى أن الإضطراب الجوي، سيكون من ضعيف إلى متوسط النشاط، محمل بأمطار متفرقة تمس المناطق الغربية الوسطى والشرقية خاصة الداخلية منها.

كما سيكون تساقط الأمطار أكثر غزارة، صبيحة يوم الثلاثاء، بكميات جد معتبرة تتراوح بين 30 و50 ملم محليا.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، جيجل، تيبازة، البليدة، المدية، الجلفة، المسيلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، الشلف، تيارات، غليزان وسعيدة.