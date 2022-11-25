أمطار غزيرة تتعدى 50 ملم ورياح قوية تضرب هذه الولايات

اعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من ليلة اليوم الجمعة على الولايات الشرقية والوسطى. مع هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا على المناطق الداخلية.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، يحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم محليا بداية من التاسعة ليلا إلى غاية صبيحة يوم الغد السبت. كما ستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة ،البليدة، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، بجاية. بالإضافة كذلك إلى جيجل ،سكيكدة ،عنابة، الطارف، سوق اهراس، ميلة، أم البواقي، قالمة وسطيف.

كما حذرت الأرصاد الجوية في تنبيه ثاني من هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من التاسعة ليلا إلى غاية صبيحة يوم الغد السبت. على ولايات الطارف ،عنابة ،سكيكدة، جيجل ،بجاية، تبسة ،خنشلة. بالإضافة كذلك إلى باتنة، المسيلة ،أولاد، جلال، المغير وبسكرة.

أما عن حالة البحر، فأصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيه بحري، يخص السواحل الوطنية بهبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم /سا. أين سيكون البحر جد مضطرب و علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد السبت.

السواحل المعنية :عنابة، القالة ،جيجل، سكيكدة، بجاية ،أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون و تنس.