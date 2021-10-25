إعــــلانات
أخبار الجزائر

أمطار غزيرة تتعدى 60 ملم على هذه الولايات

بقلم أمينة داودي
أمطار غزيرة تتعدى 60 ملم على هذه الولايات
أمطار رعدية
  • 3747
  • 0

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن.

وحسب نشرية خاصة الذات المصالح، فإن الأمطار ستتعدى كميتها 60 ملم إلى غاية السادسة من صبيحة الغد الثلاثاء على ولايات عنابة، الطارف، قالمة، وسوق اهراس

طالع أيضا

إستمرار تساقط أمطار رعدية تتعدى 30 ملم على 8 ولايات

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/vzSGT
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر