أمطار غزيرة تتعدى 60 ملم على هذه الولايات
بقلم أمينة داودي
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن.
وحسب نشرية خاصة الذات المصالح، فإن الأمطار ستتعدى كميتها 60 ملم إلى غاية السادسة من صبيحة الغد الثلاثاء على ولايات عنابة، الطارف، قالمة، وسوق اهراس
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